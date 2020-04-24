В Барнауле умер первый пациент с коронавирусом

БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Первый пациент с Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в ночь на пятницу в специализированном госпитале в Городской больнице №5 в Барнауле , мужчине было 57 лет, на протяжении нескольких лет он находился на гемодиализе, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"В регионе в ковидном госпитале в Городской больнице 5 в Барнауле скончался мужчина 57 лет, на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, мужчина проживал в Первомайском районе", - говорится в сообщении.

"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я еще и еще раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание - самоизоляции", - цитирует ведомство Томенко.

За минувшие сутки в Алтайском крае COVID-19 подтвержден еще у восьми человек, таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 152, в числе заболевших 13 детей.