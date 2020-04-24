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2020-04-24T11:50
https://ria.ru/20200424/1570507189.html
В Кемеровской и Новосибирской областях сгорели 140 строений
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РИА Новости

В Кемеровской и Новосибирской областях сгорели 140 строений

11:34 24.04.2020 (обновлено: 11:50 24.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сто сорок строений, в том числе около 30 жилых домов уничтожено огнем на территории девяти муниципальных образований в Кемеровской и Новосибирской областей, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате палов сухой растительности и сильных порывов ветра, достигавших 17 метров в секунду, в шести населенных пунктах и шести садовых товариществах в Кемеровской и Новосибирской областях огнем уничтожены 140 строений, из них 27 жилых, 103 дачных дома и хозяйственные постройки", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в четырех населенных пунктах Кемеровской области огнем уничтожены 64 постройки, из них 24 жилых дома. В двух населенных пунктах Новосибирской области сгорели 76 построек, в том числе три жилых дома, 72 дачных дома и хозяйственные постройки, а также фельдшерско-акушерский пункт.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, к ликвидации возгораний привлекались более 430 человек и около 120 единиц техники, в том числе пять воздушных судов.
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Новосибирская областьКемеровская областьПроисшествия
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