В Кемеровской и Новосибирской областях сгорели 140 строений

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сто сорок строений, в том числе около 30 жилых домов уничтожено огнем на территории девяти муниципальных образований в Кемеровской и Сто сорок строений, в том числе около 30 жилых домов уничтожено огнем на территории девяти муниципальных образований в Кемеровской и Новосибирской областей , люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В результате палов сухой растительности и сильных порывов ветра, достигавших 17 метров в секунду, в шести населенных пунктах и шести садовых товариществах в Кемеровской и Новосибирской областях огнем уничтожены 140 строений, из них 27 жилых, 103 дачных дома и хозяйственные постройки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в четырех населенных пунктах Кемеровской области огнем уничтожены 64 постройки, из них 24 жилых дома. В двух населенных пунктах Новосибирской области сгорели 76 построек, в том числе три жилых дома, 72 дачных дома и хозяйственные постройки, а также фельдшерско-акушерский пункт.