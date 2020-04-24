В Ингушетии число заразившихся коронавирусом достигло 474

НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Почти 40 жителей Почти 40 жителей Ингушетии заболели коронавирусом за сутки, выздоровело 11 пациентов, общее число больных в республике превысило 450, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 436 заболевших коронавирусом, при этом 43 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 7 – на аппаратах ИВЛ. В республике скончались 13 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики, выздоровело 56 человек.

"По состоянию на 24 апреля по результатам исследований выявлены 474 пробы (+38), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки нет, выздоровело за сутки – 11, всего – 67 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализированы с подтверждением и подозрительные на COVID-2019 104 человека в возрасте старше 65 лет. Всего в республике госпитализировано 328 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 169 пациентов.

"Из них 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет штаб.

Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 в виду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1099 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 783 человека.