МИД призвал не политизировать тему помощи другим странам

"Нынешний кризис особую опасность представляет для наиболее уязвимых стран, которые не обладают развитыми системами здравоохранения. Мировому сообществу следует предпринять шаги по оказанию таким государствам необходимого содействия – в духе солидарности и без какой-либо политизации", - заявил Вершинин.