МИД призвал не политизировать тему помощи другим странам

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мировое сообщество в условиях пандемии COVID-19 должно перестать политизировать вопрос оказания помощи странам, не обладающим развитой системой здравоохранения, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Нынешний кризис особую опасность представляет для наиболее уязвимых стран, которые не обладают развитыми системами здравоохранения. Мировому сообществу следует предпринять шаги по оказанию таким государствам необходимого содействия – в духе солидарности и без какой-либо политизации", - заявил Вершинин.
"В условиях стремительного распространения инфекции дополнительно актуализируется вопрос о снятии односторонних рестрикций, в том числе в целях обеспечения затронутых ограничениями стран необходимыми медицинскими принадлежностями",- подчеркнул замглавы МИД РФ.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. Как отмечало ранее российское постпредство при ООН, 22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств воспрепятствовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны ООН. Документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.