Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции

"На карантин мы уходили постепенно - сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы", - напомнил законодатель. Он полагает, что при выходе из самоизоляции, ограничения будут смягчаться в обратном порядке.