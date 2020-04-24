В Самарской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 24 апр - РИА Новости. Двадцать два из 44 жителей Самарской области, у которых за сутки диагностирован коронавирус, заразились при контакте с ранее заболевшими, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.
В пятницу оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что за последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах, в том числе 44 – в Самарской области.
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"В регионе подтверждены еще 44 случая заболевания коронавирусом: 28 - в Тольятти, пять - в Самаре, три - в Новокуйбышевске, три - в Сызрани, два - в Ставропольском районе, один - в Чапаевске, один - в Отрадном, один - в Безенчукском районе Самарской области. Двадцать два человека выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: один – в Самаре, 21 - в Тольятти", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, коронавирус также выявили у 20 пациентов, поступивших с внебольничной пневмонией или ОРВИ. Кроме того, диагноз подтвердился у одного жителя региона, приехавшего из Москвы, и у одного – из Нижнего Новгорода.
Всего в Самарской области подтверждено 185 случаев заражения COVID-19, 24 человека выздоровели, один - скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.