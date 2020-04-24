Большинству заболевших коронавирусом в Тверской области от 30 до 60 лет

Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 . Архивное фото

Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Более половины от общего числа заболевших Более половины от общего числа заболевших коронавирусом Тверской области составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет, сообщает в пятницу областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5849 новых случаев коронавируса, в том числе 29 - в Тверской области.

"Всего в регионе подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Пятнадцать заболевших выздоровели и выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечают власти, большинство зараженных COVID-19 в регионе болеют в легкой форме или бессимптомно.

"Порядка 60% заболевших – люди в возрасте от 30 до 60 лет. На втором месте граждане старше 60 лет– около 27-30%, пациентов моложе 18 лет – всего несколько процентов", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.