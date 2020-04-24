В Кемеровской области произошел пожар в шахте "Распадская"

"Пожар возник на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты "Распадская" в Междуреченске", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на момент пожара в шахте находились около 170 горнорабочих. На поверхность были выведены 154 человека. Остальные остались в шахте для поддержания жизнеобеспечения.

Собеседник агентства уточнил, что в 03.08 мск пожар удалось ликвидировать на площади около 15 квадратных метров. Работа шахты приостановлена. В настоящее время проводится проветривание шахты и контроль газовой обстановки. К тушению пожара привлекались более 40 человек и порядка 10 единиц техники.