Павла Прилучного защищает девушка-телохранитель в трейлере "Тень звезды"

Рэпер Нэйм (Прилучный) находится на пике славы: его обожают фанаты и любят девушки. Он приезжает в Санкт-Петербург, чтобы дать несколько концертов. Неожиданно на него совершают покушение. Нэйм чудом остается в живых. Его менеджер (Кирилл Нагиев) нанимает девушку-телохранителя (Черкасова-Служитель). Поработав с музыкантом, она понимает, что каждый из его окружения мог желать ему смерти.