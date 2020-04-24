Павла Прилучного защищает девушка-телохранитель в трейлере "Тень звезды"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Сети опубликовали трейлер триллера с элементами мелодрамы "Тень звезды" с Павлом Прилучным и Александрой Черкасовой-Служитель в главных ролях.
Рэпер Нэйм (Прилучный) находится на пике славы: его обожают фанаты и любят девушки. Он приезжает в Санкт-Петербург, чтобы дать несколько концертов. Неожиданно на него совершают покушение. Нэйм чудом остается в живых. Его менеджер (Кирилл Нагиев) нанимает девушку-телохранителя (Черкасова-Служитель). Поработав с музыкантом, она понимает, что каждый из его окружения мог желать ему смерти.
Режиссер картины — Дмитрий Губарев (сериал "Физрук").
В фильме приняли участие: Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко, Надежда Мельникова и другие.
Премьера триллера "Тень звезды" запланирована на 28 мая 2020 года.