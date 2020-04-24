Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дмитрия Овсянникова освободили от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой позиции. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
В четверг об увольнении Овсянникова из Минпромторга сообщала пресс-служба "Единой России".
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что чиновника исключили из организации "за действия, несовместимые с этическими нормами". Это произошло после скандального инцидента в Ижевске.
Десятого апреля премьер-министр Михаил Мишустин сократил число заместителей министра промышленности и торговли.
Скандал в Ижевске
Шестого апреля Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем предъявить посадочный талон, потому что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно было только так. По данным СМИ, Овсянников нарушил эти требования, после чего его задержали.
В Минпромторге тогда назвали поведение своего сотрудника недопустимым и заявили, что проведут внутреннее расследование.
Материалы административного дела о мелком хулиганстве передали в Завьяловский районный суд в Удмуртии, заседание состоится 27 апреля.