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2020-04-24T16:03
https://ria.ru/20200424/1570505461.html
Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
https://cdn23.img.ria.ru/images/155086/11/1550861138_0:320:2864:1930_1036x0_80_0_0_6ea3504faa97372c953135003cf86668.jpg
РИА Новости

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

11:23 24.04.2020 (обновлено: 16:03 24.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Дмитрий Овсянников. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дмитрия Овсянникова освободили от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой позиции. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
В четверг об увольнении Овсянникова из Минпромторга сообщала пресс-служба "Единой России".
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что чиновника исключили из организации "за действия, несовместимые с этическими нормами". Это произошло после скандального инцидента в Ижевске.
Десятого апреля премьер-министр Михаил Мишустин сократил число заместителей министра промышленности и торговли.
Дмитрий Овсянников
7 апреля, 13:23
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Скандал в Ижевске

Шестого апреля Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем предъявить посадочный талон, потому что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно было только так. По данным СМИ, Овсянников нарушил эти требования, после чего его задержали.
В Минпромторге тогда назвали поведение своего сотрудника недопустимым и заявили, что проведут внутреннее расследование.
Материалы административного дела о мелком хулиганстве передали в Завьяловский районный суд в Удмуртии, заседание состоится 27 апреля.
Дмитрий Овсянников
10 апреля, 22:10
Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым
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Дмитрий ОвсянниковЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ПолитикаЭкономика
Популярные комментарии
Цитата: «за действия, несовместимые с этическими нормами". Этические нормы и ЕР это вообще несовместимые понятия.
24 апреля, 13:11
Олег 84
910006
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