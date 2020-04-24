В Татарстане выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек госпитализированы, четверо проходят лечение на дому, у них легкая или бессимптомная форма болезни", - сказала Галимова журналистам.

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 426 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 375 человек.

По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведется дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.