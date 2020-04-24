Киев снова попал в пятерку городов с самым грязным воздухом

По данным сайта, в данный момент Киев находится на четвертом месте по загрязнению воздуха в мире. Индекс загрязненности воздуха в украинской столице составляет 126 при норме до 50. Возглавляет рейтинг городов с самым грязным воздухом Брюссель (Бельгия), на втором месте - Эль-Кувейт (Кувейт), на третьем – Шанхай (Китай).
Киев за последние несколько недель уже не первый раз попадает в рейтинг городов с самым грязным воздухом. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что содержание вредных веществ, в частности диоксида серы, формальдегида и диоксида азота, в воздухе Киева было превышено в связи с пожарами в украинской столице, а также Киевской и Житомирской областях. Власти Киева призвали жителей столицы по возможности не покидать свои дома и не открывать окна. Позже заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что состояние воздуха в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областях Украины улучшилось, такие изменения произошли благодаря усилиям спасателей, которые боролись с лесными пожарами, и изменению синоптической ситуации.
Украинские спасатели продолжают работать на месте пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской области.