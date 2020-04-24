В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 10 759

ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Польше возросло до 10 759 человек, сообщает утром в четверг министерство здравоохранения республики

По данным ведомства, за ночь в стране выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом.

За период с вечера среды до утра четверга в Польше скончались девять пациентов с COVID-19. С начала эпидемии зафиксировано 463 летальных исходов.

По данным минздрава, в настоящее время в связи с коронавирусом госпитализированы 3095 человек, 97905 находятся на карантине. Выздоровели 1944 человек.

При этом Минздрав предполагает, что количество зараженных, но не диагностированных пациентов может быть в несколько раз больше официальной статистики. "Мы можем говорить, что уровень недиагностированных в три раза больше известных случаев. 30-40 тысяч человек", - сказал журналистам пресс-секретарь ведомства Войцех Андрусевич.

Первый пациент с коронавирусом – мужчина, прибывший из Германии – был выявлен в Польше 4 марта. Он выздоровел и выписан из больницы.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.