Южная Корея введет электронные браслеты для нарушителей карантина

Медицинский работник делает тест на коронавирус водителю в центре "Drive-Thru" в Южной Корее

Медицинский работник делает тест на коронавирус водителю в центре "Drive-Thru" в Южной Корее

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Южная Корея с 27 апреля введёт электронные браслеты для лиц, нарушивших режим домашнего карантина по коронавирусу , сообщил замминистра здравоохранения Ким Ган Нип.

"Премьер-министр заявил, что с 27 апреля вводятся электронные браслеты для контроля нарушителей режима домашнего карантина и усиливаются функции мобильных приложений, а к нарушителям, которые откажутся носить браслеты, будут применяться усиленные меры наказания", - заявил он на брифинге.

Нововведение коснется тех, кто, будучи на домашнем карантине, нарушил правила после 00.00 27 апреля по местному времени.

"Если указания по домашнему карантину нарушаются, то после того, как сотрудники органов местного самоуправления вместе с полицией подтвердили факт нарушения, на оставшийся до конца карантина срок вводится ношение электронного браслета. В случае отказа носить браслет домашний карантин заменяется на карантин в специализированном учреждении, затраты на содержание в этом учреждении оплачиваются нарушителем", - отметил он.

Кроме того, будет усовершенствована возможность выявлять самовольные выходы из мест прохождения домашнего карантина с помощью телефонов с геолокацией. Лица, находящиеся на домашнем карантине, должны будут информировать о состоянии своего здоровья не дважды в день, а трижды, также расширятся проверки мест домашнего карантина.

По данным властей Южной Кореи сейчас на домашнем карантине в стране находятся 46348 человек. Большинство из них соблюдают карантинные предписания, но случаи нарушений продолжаются. На данный момент выявлены 269 нарушителей.

В Южной Корее общее число зараженных - 10 708, выздоровел 8501, скончались 240 человек.