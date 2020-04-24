Беременные для выписки должны пройти двукратный тест на COVID-19

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Для выписки беременных и родильниц из стационара необходим двукратный отрицательный тест на коронавирус с интервалом не менее 1 дня, следует из рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции.
"Критерии выписки из стационара беременных и родильниц... двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 1 дня", - говорится в рекомендациях.
Кроме того, у пациентки должна быть нормальная температура тела в течение 3-х дней, отсутствие симптомов поражения респираторного тракта, восстановление нарушенных лабораторных показателей и отсутствие акушерских осложнений (беременности, послеродового периода).
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