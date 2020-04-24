Эксперт оценил влияние солнечного света на коронавирус

"Солнечный свет в организме человека не убьет ни одной "вирусинки". На всяких открытых местах, которые солнцем облучаются, да, действительно, вирус чувствителен к ультрафиолетовому излучению", - рассказал Альтштейн.

"Летом, когда солнечная погода, теплый воздух, иммунитет организма, такой популяционный иммунитет, может улучшиться. Это тоже отчасти поможет в борьбе с вирусом. Но повторю, прямого действия солнца на вирус, который находится в организме, нет", - отметил Альтштейн.