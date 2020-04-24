Эксперт оценил влияние солнечного света на коронавирус

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.
Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.
Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.
Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.
В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.