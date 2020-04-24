Саакашвили заявил, что поддержит ускоренную интеграцию Украины в ЕС

Саакашвили заявил, что на Украину надвигается "экономический шторм"

Саакашвили заявил, что на Украину надвигается "экономический шторм"

Он также отметил, что имеет большой опыт ведения таких переговоров. "Я хочу своим опытом помочь, поэтому я принял предложение президента Зеленского", - сказал Саакашвили.