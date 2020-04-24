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2020-04-24T11:46
https://ria.ru/20200424/1570504802.html
Саакашвили заявил, что поддержит ускоренную интеграцию Украины в ЕС
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РИА Новости

Саакашвили заявил, что поддержит ускоренную интеграцию Украины в ЕС

11:14 24.04.2020 (обновлено: 11:46 24.04.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что поддерживает ускоренную интеграцию Украины в Европейский союз, но на условиях Киева, "а не каких-то бюрократов".
Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. По его словам, у него также была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем. По словам политика, к предложению стать вице-премьером он подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в целом в стране.
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"Я за интеграцию Украины в евросообщество, естественно, я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов", - сказал Саакашвили на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".
Он также отметил, что имеет большой опыт ведения таких переговоров. "Я хочу своим опытом помочь, поэтому я принял предложение президента Зеленского", - сказал Саакашвили.
Ранее обновленное украинское правительство обнародовало проект программы своей деятельности, из которого следует, что Украина и далее будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. В документе отмечается, что интеграция в состав северо-атлантического альянса поможет в усилении обороноспособности страны.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
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Денис ШмыгальПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЕвропаГрузияЕвросоюзМихаил СаакашвилиКиевУкраинаВ мире
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