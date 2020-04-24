Соцзащита в Москве рассказала о семье, в которой отец жестоко избил сына

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Семья, в которой отец бил сына за отказ отжиматься, не попадала на карандаш социальным службам, сейчас здоровью мальчика ничто не угрожает, с ним работают психологи, сообщили РИА Новости в московском департаменте труда и социальной защиты населения.
В среду Кунцевский суд Москвы арестовал уроженца Киргизии, подозреваемого в том, что он избивал сына, заставляя его отжиматься. По версии СК, 16 апреля мужчина бил мальчика по голове, туловищу, а также ударил металлической трубой. Фигурант признал свою вину, отмечало следствие. Сообщалось, что семья живет в Москве пять лет.
"Специалисты соцзащиты незамедлительно посетили семью, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оказать необходимую помощь. По словам родителей, ранее к ребёнку физическую силу никогда не применяли. Информации о неблагополучии в семье в органы соцзащиты также не поступало", - рассказали в пресс-службе департамента.
Ребёнку своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Он находится дома с мамой.
"Разработана программа индивидуально-профилактической работы как для семьи, оказавшейся в социально опасном положении. При этом будут учтены возрастные и личностные особенности ребенка. Психологи и специалисты по работе с семьей помогут преодолеть кризисную ситуацию", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина избивает ребенка лет семи-восьми ногами, руками и палкой, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине "жезде" (муж сестры) и просит мальчика слушаться его. В кадре также присутствует ещё одна женщина.
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