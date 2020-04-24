Соцзащита в Москве рассказала о семье, в которой отец жестоко избил сына

Не молчи: как жертвам домашнего насилия защититься в изоляции Количество обращений по поводу насилия в семье резко подскочило по всему миру с введением режима самоизоляции из-за коронавируса. Люди оказались заперты со своими мучителями без возможности выйти на улицу. Но выход есть.