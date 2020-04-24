В Курской области умер четвертый пациент с коронавирусом

"Скончались четыре человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, из них одна пациентка 74 лет с подтвержденным COVID-19 скончалась вчера. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы", - говорится в сообщении.