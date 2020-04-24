В Курской области умер четвертый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 24 апр – РИА Новости. Пожилая пациентка стала четвертой умершей с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Курской области, сообщает в пятницу администрация региона.
"Скончались четыре человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, из них одна пациентка 74 лет с подтвержденным COVID-19 скончалась вчера. Женщина имела ряд хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы", - говорится в сообщении.
В Курской области зарегистрировано 345 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписаны 38 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.