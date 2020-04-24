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Китай выступил против политизации США сотрудничества в ядерной энергетике
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РИА Новости

Китай выступил против политизации США сотрудничества в ядерной энергетике

11:11 24.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Китай выступает решительно против политизации американской стороной сотрудничества в сфере ядерной энергетики, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В стратегии министерства энергетики Соединенных Штатов, опубликованной в пятницу, говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Эта стратегия, как сказано на сайте, была передана на рассмотрение президента США Дональда Трампа.
"Я видел этот доклад. В нем также говорится, что Россия и Китай в своем сотрудничестве в области ядерной энергетике не могут, как США, придерживаться высоких стандартов нераспространения ядерного оружия, более того делают снижение стандартов инструментом для сбыта товара. Это абсолютно не соответствует действительности", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что в последние годы США под разными предлогами пытаются очернить и подвергают давлению сотрудничество отдельных стран в сфере ядерной энергетики, а некоторые американские высокопоставленные лица даже заявляли, что собираются использовать сотрудничество в ядерной энергетике как инструмент геополитики, добавил китайский дипломат.
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"Китайская сторона выступает решительно против подобной ошибочной политизации сотрудничества в сфере ядерной энергетики и ни в коей мере не приемлет вымышленные обвинения в отношении китайской стороны, указанные в этом докладе", - подчеркнул Гэн Шуан.
В опубликованном документе предлагается не допустить установления прочных отношений России и Китая с "рядом восточноевропейских и африканских государств". Кроме того, авторы стратегии предлагаю наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями "отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности".
В этой связи там предлагается понизить разрешенное к ввозу количество российского ядерного топлива в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
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Смогут ли США вытеснить РФ с рынка ядерных технологий? Мнение экспертаСША собираются вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в данной сфере. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин рассказал, удастся ли Вашингтону осуществить задуманное.
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РоссияГэн ШуанДональд ТрампКитайСШАНовости - Ядерные технологииБезопасностьВ мире
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