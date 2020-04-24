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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T11:25
https://ria.ru/20200424/1570504572.html
Минздрав дал рекомендации по медпомощи беременным при коронавирусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570505605_0:34:3079:1765_1036x0_80_0_0_ab0c4542587a30c430e18ef24f389c3b.jpg
РИА Новости

Минздрав дал рекомендации по медпомощи беременным при коронавирусе

11:10 24.04.2020 (обновлено: 11:25 24.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция роддома в Санкт-Петербурге
Дезинфекция роддома в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России выпустил методические рекомендации по организации медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Минздрав России выпустил методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19", разработанные ведущими российскими экспертами. Рекомендации содержат информацию о влиянии коронавирусной инфекции на беременность, особенностях диагностики и лечения COVID-19 у беременных, акушерской тактике и особенностям маршрутизации беременных и их новорожденных", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Медицинский работник
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Отдельный раздел, добавляют в ведомстве, посвящен оказанию помощи новорожденным в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Методические рекомендации размещены на сайте Минздрава России и направлены в субъекты Российской Федерации для использования медицинскими работниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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