Минздрав дал рекомендации по медпомощи беременным при коронавирусе

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Минздрав России выпустил методические рекомендации по организации медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Минздрав России выпустил методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19", разработанные ведущими российскими экспертами. Рекомендации содержат информацию о влиянии коронавирусной инфекции на беременность, особенностях диагностики и лечения COVID-19 у беременных, акушерской тактике и особенностям маршрутизации беременных и их новорожденных", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Отдельный раздел, добавляют в ведомстве, посвящен оказанию помощи новорожденным в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Методические рекомендации размещены на сайте Минздрава России и направлены в субъекты Российской Федерации для использования медицинскими работниками.
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