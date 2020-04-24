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2020-04-24T17:49
https://ria.ru/20200424/1570504531.html
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
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РИА Новости

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

11:09 24.04.2020 (обновлено: 17:49 24.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. 24 апреля 2020
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве. 24 апреля 2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. 24 апреля 2020
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
"Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями", — сказал он на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".
Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили во время митинга в Киеве
24 апреля, 08:00
Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины
По его словам, Киеву нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия.

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис. Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство", — добавил Саакашвили, подчеркнув, что необходимо ускорить преобразования, которые проводят Зеленский и его команда.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может назначить Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ уже на сегодняшнем внеочередном заседании, однако позже стало известно, что рассмотрение его кандидатуры отложили, так как пока идут дискуссии на уровне фракций.
Сам Саакашвили заявлял, что у него была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем. Он подчеркнул, что к предложению занять должность вице-премьера подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в жизни Украины в целом.
Михаил Саакашвили
24 апреля, 01:29
Зеленскому припомнили насмешки над Саакашвили
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
Он обещал - и он вернулся. Саакашвили готов реформировать Украину
22 апреля, 18:57Акценты
Он обещал – и он вернулся. Саакашвили готов реформировать УкраинуМихаил Саакашвили возвращается на украинскую политическую сцену – об этом он сам сообщил в соцсетях. Говорит, что теперь займется уже не отдельной областью, а всей страной.
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Денис ШмыгальМВФВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Последняя надежда Украинской экономики.
24 апреля, 11:17
Валерий Камаев
2968012155
Скорее всего разместят базы НАТО в Николаеве и Одессе с ядреными ракетами. Вообще Украине нужно в НАТО вступать чтобы щемить придаток по газу
24 апреля, 12:07
Иван Сыслоев
801503045
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