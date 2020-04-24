Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. 24 апреля 2020

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. 24 апреля 2020

"Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями", — сказал он на брифинге, который транслировал телеканал "Наш"

По его словам, Киеву нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия.

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис. Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство", — добавил Саакашвили, подчеркнув, что необходимо ускорить преобразования, которые проводят Зеленский и его команда.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может назначить Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ уже на сегодняшнем внеочередном заседании, однако позже стало известно, что рассмотрение его кандидатуры отложили, так как пока идут дискуссии на уровне фракций.

Сам Саакашвили заявлял, что у него была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем . Он подчеркнул, что к предложению занять должность вице-премьера подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в жизни Украины в целом.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.

Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.