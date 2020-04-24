Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
Специалисты описывают симптом как поражение пальцев ног, которые становятся синего или пурпурного цвета. Как отметил инфекционист из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах, пятна обычно сопровождаются жжением и болезненными ощущениями при касании.
По словам ученых, такое проявление инфекции встречается как у тяжелых больных с острым респираторным дистресс-синдромом, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни, в том числе у детей. При этом признак появляется на самых ранних стадиях заболевания, когда тест может давать отрицательный результат.
Лаутенбах считает, что посинение пальцев может быть либо локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо проявлением закупорки сосудов. Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс отмечает, что подобные симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли.
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