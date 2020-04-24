Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

По словам ученых, такое проявление инфекции встречается как у тяжелых больных с острым респираторным дистресс-синдромом, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни, в том числе у детей. При этом признак появляется на самых ранних стадиях заболевания, когда тест может давать отрицательный результат.