В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

"В Омске умер житель Большереченского района с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это мужчина 79 лет, который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр. В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Помимо COVID-19 у него был диагностирован обширный инсульт", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Доктора приложили все усилия, чтобы вытащить этого пациента, но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке. Сегодня мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов. Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох - не работают легкие. Безусловно, наши врачи делают все, что от них зависит, чтобы улучшить состояние таких пациентов, но сочетанные заболевания очень влияют на процесс", - заявила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.