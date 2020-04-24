В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в Омской области, скончался 79-летний житель Большереченского района, у которого был диагностирован обширный инсульт, сообщили журналистам в пятницу в минздраве региона.
"В Омске умер житель Большереченского района с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это мужчина 79 лет, который приехал поездом из Казани, в течение двух недель болел дома, после чего обратился к врачам и был доставлен в областной центр. В последние дни пациент находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Помимо COVID-19 у него был диагностирован обширный инсульт", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Это первый в регионе случай летального исхода после заражения COVID-19.
"Доктора приложили все усилия, чтобы вытащить этого пациента, но слишком много негативных факторов сошлись в одной точке. Сегодня мы своими глазами видим, насколько тяжело протекает COVID-19 у пожилых пациентов. Болезнь очень агрессивно воздействует на легкие, пневмония развивается за сутки-двое, возникают очаги инфильтрации, человек испытывает острую нехватку воздуха, он просто не может сделать вдох - не работают легкие. Безусловно, наши врачи делают все, что от них зависит, чтобы улучшить состояние таких пациентов, но сочетанные заболевания очень влияют на процесс", - заявила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
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В регионе за сутки зафиксирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией - заболела 58-летняя жительница Азовского района. Как сообщает управление Роспотребнадзора, она заразилась после командировки в Москву. Пациентка находится на домашнем карантине и наблюдается амбулаторно.
В Омской области зафиксировано 54 случая заражения COVID-19. От инфекции, по данным регионального оперштаба, вылечились 19 жителей региона, с учётом последних данных, умер один пациент. Также 91-летний житель региона остается в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.