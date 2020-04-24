Минздрав назвал препараты, противопоказанные для беременных с COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Противомалярийные препараты противопоказаны к применению для лечения коронавируса во время беременности, следует из рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции.

"Этиотропное лечение COVID-19 женщин в период беременности и кормления грудью в настоящее время не разработано. Рекомбинантный интерферон бета-1b, противомалярийные препараты противопоказаны к применению во время беременности", - говорится в рекомендациях.

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Однако в качестве лечения беременных возможно назначение противовирусных препаратов с учетом их эффективности против нового коронавируса по жизненным показаниям. В остальных случаях следует учитывать их безопасность при беременности и в период грудного вскармливания.

Уточняется, что назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно, в случае если предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Добавляется, что лечение должно быть начато как можно раньше, это в большей степени обеспечивает выздоровление. Противовирусные препараты беременным с тяжелым или прогрессирующим течением заболевания необходимо назначать и в более поздние сроки от начала заболевания.