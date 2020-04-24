На Кубани рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса на Кубани за сутки увеличилось на 84 - до 627, сообщает оперативный штаб региона.
"В Краснодарском крае подтверждено 84 новых случая коронавируса", - говорится в сообщении.
Почти половина из них - 40 случаев - зафиксировано в Краснодаре.
"Таким образом, на сегодня в регионе 623 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончались 18 человек. Шестнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", - отмечает оперштаб.
По данным региональных властей, 118 граждан выписаны с выздоровлением, в том числе 14 за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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