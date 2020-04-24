Число заболевших коронавирусом в больнице в Златоусте превысило 80

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Общее число заболевших коронавирусом в Златоусте Челябинской области , где ранее в горбольнице №1 COVID-19 был выявлен у 44 медиков и пациентов, увеличилось до 82 человек, сообщил губернатор Алексей Текслер

Как сообщалось, в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек - заболели врачи и пациенты. Губернатор заявлял, что такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи, а больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Также сообщалось, что отрабатываются все контакты заболевших – около 160 человек.

"У нас существенный прирост за сутки - выявлено 72 новых случая инфекции, всего в регионе зафиксировано 245 заражений. Очаг в Златоусте дал прирост 28 человек... Общее число заболевших по этому очагу, включая контактных и ранее выявленных, составляет уже 82 человека", - сказал Текслер журналистам.

Он уточнил, что локализация очага продолжается, ситуация находится под контролем. Обязанности главврача больницы №1 возложены на начальника управления регионального минздрава, напомнил Текслер. "Мы с ним находимся в постоянном контакте и оказываем всю необходимую помощь", - добавил он.

Что касается причин произошедшего в Златоусте, то эпидемиологическое расследование продолжается, сказал губернатор. По предварительным выводам, речь идет о заносе инфекции в круглосуточный стационар, дальнейшее ее распространение связано с несоблюдением санитарных требований сотрудниками больницы, пояснил он.

"Произошло то, о чем мы много раз говорили - вирус не прощает ошибок. Любое нарушение или несоблюдение правил – это вспышка, заражение", - сказал Текслер.