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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T11:46
https://ria.ru/20200424/1570504093.html
Число заболевших коронавирусом в больнице в Златоусте превысило 80
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_84149d2d85ee1af743b3566c4c295d94.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в больнице в Златоусте превысило 80

11:07 24.04.2020 (обновлено: 11:46 24.04.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Златоусте Челябинской области, где ранее в горбольнице №1 COVID-19 был выявлен у 44 медиков и пациентов, увеличилось до 82 человек, сообщил губернатор Алексей Текслер.
Как сообщалось, в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек - заболели врачи и пациенты. Губернатор заявлял, что такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи, а больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. Также сообщалось, что отрабатываются все контакты заболевших – около 160 человек.
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"У нас существенный прирост за сутки - выявлено 72 новых случая инфекции, всего в регионе зафиксировано 245 заражений. Очаг в Златоусте дал прирост 28 человек... Общее число заболевших по этому очагу, включая контактных и ранее выявленных, составляет уже 82 человека", - сказал Текслер журналистам.
Он уточнил, что локализация очага продолжается, ситуация находится под контролем. Обязанности главврача больницы №1 возложены на начальника управления регионального минздрава, напомнил Текслер. "Мы с ним находимся в постоянном контакте и оказываем всю необходимую помощь", - добавил он.
Что касается причин произошедшего в Златоусте, то эпидемиологическое расследование продолжается, сказал губернатор. По предварительным выводам, речь идет о заносе инфекции в круглосуточный стационар, дальнейшее ее распространение связано с несоблюдением санитарных требований сотрудниками больницы, пояснил он.
"Произошло то, о чем мы много раз говорили - вирус не прощает ошибок. Любое нарушение или несоблюдение правил – это вспышка, заражение", - сказал Текслер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
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