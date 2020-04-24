Почти половина новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти половина новых пациентов с COVID-19 в Москве моложе 45 лет, 4,5% среди них - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По данным оперштаба, "43,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет". "Также 4,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.