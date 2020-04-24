В Нижегородской области умер восьмой пациент с коронавирусом

"У нас в регионе зарегистрирован еще один летальный исход: у пациента преклонного возраста с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония. Ситуацию осложняло и то, что человек находился на гемодиализе. Всего в Нижегородской области зарегистрировано 8 летальных случаев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

По состоянию на 24 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1096 человек.

"Вместе с тем у нас 92 нижегородца уже вылечились от коронавируса. Но я хочу еще раз напомнить: заразиться этим опасным заболеванием может каждый, кто не соблюдает режим самоизоляции и нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Впереди выходные, многие открывают полноценный дачный сезон. Призываю всех, и особенно людей пожилого возраста: старайтесь не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегайте мест скопления людей", - сказал Никитин.