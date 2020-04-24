В Нижегородской области умер восьмой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Мужчина преклонного возраста с коронавирусом и хронической болезнью почек скончался в больнице в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Ранее в регионе скончались 7 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"У нас в регионе зарегистрирован еще один летальный исход: у пациента преклонного возраста с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония. Ситуацию осложняло и то, что человек находился на гемодиализе. Всего в Нижегородской области зарегистрировано 8 летальных случаев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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По состоянию на 24 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 1096 человек.
"Вместе с тем у нас 92 нижегородца уже вылечились от коронавируса. Но я хочу еще раз напомнить: заразиться этим опасным заболеванием может каждый, кто не соблюдает режим самоизоляции и нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Впереди выходные, многие открывают полноценный дачный сезон. Призываю всех, и особенно людей пожилого возраста: старайтесь не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегайте мест скопления людей", - сказал Никитин.
Глава региона также сообщил, что сейчас 2430 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 34 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.