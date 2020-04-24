Похоронные бюро Нью-Йорка едва справляются из-за смертей от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости, Алан Булкаты. Эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб Эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб Нью-Йорка ; из-за смертей, захлестнувших город, гробы стали дефицитным товаром, а кремации можно ждать месяц, рассказал РИА Новости совладелец одного из похоронных бюро мегаполиса Дмитрий Лисовецкий.

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США . Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти. Только в среду в штате Нью-Йорк скончались от коронавируса 438 человек. Это положительная динамика – ведь еще около двух недель назад штат терял в районе 700 человек в сутки.

Лисовецкий отмечает, что с момента открытия бюро в 2008 году с такой ситуацией сталкивается впервые.

"Мы уже месяц работаем круглосуточно и без выходных", - сказал он.

По словам собеседника агентства, в связи с эпидемией коронавируса полностью поменялись услуги, которые представляет похоронное бюро. До нее здесь осуществлялись всевозможные процедуры и ритуалы в зависимости от вероисповедания усопших.

"Если это еврейское вероисповедание и люди были религиозные, производилось специальное омовение. Если это православные, были православные приготовления, были отпевания батюшкой. Все это проходило внутри больших залов, которые у нас есть. С момента, как эпидемия захлестнула смертями в огромном количестве, наше похоронное бюро превратилось в штаб военных действий", - рассказал совладелец агентства.

В соответствии с распоряжением департамента здравоохранения города теперь в бюро ритуальных услуг никого не пускают за исключением ближайших родственников умершего, которые должны подписать документы. Прощания проходят только на кладбище, пояснил Лисовецкий.

По его словам, на территорию кладбища сегодня могут входить от 5 до 10 человек, чтобы попрощаться с близким, безотносительно того, был ли у него коронавирус. "Некоторые сотрудники на некоторых кладбищах уже заболели коронавирусом, и теперь руководство старается как можно меньше людей туда пускать", - поделился Лисовецкий.

Гробы по блату

Предприниматель не сказал, сколько точно людей приходится хоронить в день в условиях эпидемии. "Я не могу сказать, сколько мы похоронили. Это коммерческая тайна. Цифры огромные. У нас обычно в месяц в среднем свыше 50 человек проходит. Число тел за 23 дня апреля превысило наше среднее число в пять раз", - отметил Лисовецкий.

"В США существует самая большая фабрика по производству гробов - Matthews Casket Company. Эта фабрика за 23 дня (с 1 апреля) израсходовала свой пятимесячный запас гробов", - рассказал бизнесмен.

В его конторе сейчас приходится хоронить "с колес". "Приходит машина с гробами. При разгрузке на эти гробы сразу ставятся имена покойных, которые должны быть похоронены в этих гробах", - пояснил он.

"Я лично, хотя я хозяин бизнеса, по три-четыре раза в день должен ездить к ним на склад, потому что эта компания не успевает доставлять гробы по всему Нью-Йорку. Похоронные агентства пытаются перехватить друг у друга гробы на складе. И здесь начинает работать принцип "по блату", - сказал Лисовецкий.

Крематорий с репутацией

Похороны в Нью-Йорке, по его словам, дело не дешевое. Место на Вашингтонском кладбище в центре Бруклина, на котором покоится много русскоязычных жителей Нью-Йорка, стоит 20000 долларов, отметил совладелец похоронного бюро. "На кладбищах, расположенных в зоне досягаемости городского транспорта, стоимость места начинается от 8000 долларов. Некоторые кладбища включают в эту цену уход за могилой, а некоторые накидывают за это, и тогда цена места увеличивается – начинается от 10000 долларов", - объяснил Лисовецкий. Относительно дешевые места (5000 долларов за место), по его словам, есть на сегодня только в районе Лонг-Айленд, "куда люди не очень хотят ехать".

Кроме того, родным нужно платить за то, чтобы могилу вырыли. Стоимость этой услуги - от 1500 до 2000 долларов, а на некоторых кладбищах может доходить и до 2500 долларов.

Как указал предприниматель, многие люди не готовы платить такие деньги и предпочитают кремацию. "В Нью-Йорке, на кладбище Грин-Вуд есть крематорий с очень высокой репутацией. До эпидемии этот крематорий реставрировали – туда установили 8 дополнительных печей. Так вот теперь этот крематорий установил сроки кремации людей – месяц", - рассказал бизнесмен, добавив, что крематорий не справляется. "Они не успевают. Для того, чтобы кремировать тело, нужно три часа времени", - указал он.

Однако, по словам Лисовецкого, похоронные бюро не могут хранить останки по месяцу – обычно в таких местах находится единовременно 4-6 тел.

"И похоронные дома стали отказывать людям, которые пытаются кремировать своих родных, потому что их просто негде хранить", - сказал бизнесмен.

Как указал Лисовецкий, многие бюро ритуальных услуг решили взять мобильные морги. "Эти белые рефрижераторы и являются мобильными моргами. Первыми мобильные морги взяли больницы. Следующими их взяли похоронные бюро. Так поступили и мы", - указал он.

Предприниматель уточнил, что в Нью-Йорке кремация с содержанием тела в течение месяца в холодном помещении обходится в 2800 долларов, тогда как сама процедура кремации стоит около 400 долларов.

Мобильные морги переполнены

По мнению Лисовецкого, многие больницы просто не были готовы к такому обилию смертей. "К нам обратилась семья, чтобы похоронить своего близкого, который скончался в одной из больниц. Нам надо было забрать его оттуда, и мы направили туда сотрудника", - рассказал бизнесмен, отметив, что тот не смог отыскать тело усопшего.

"Это произошло потому, что оно было помещено в один из таких мобильных моргов, где все тела свалены и найти этого человека невозможно. Пошел такой вал смертей, что больницы не были к этому готовы", - указал он.

По его словам, сотрудники похоронного бюро еще раз поехали в больницу, но им по ошибке выдали не то тело. "После этого наши люди, надев скафандры, зашли в этот морг и отыскали это тело с трудом. Вот такие условия", - заключил он.

При этом, по словам предпринимателя, "ни одному похоронному бюро не было предложено нормальных средств защиты".

Якобы карантин

Бизнесмен не считает меры, принятые властями штата и города, достаточными.

"Этот якобы карантин никто не соблюдает, и нет мер для его соблюдения. Это не Москва , где введены цифровые пропуска, это не Москва, где полицейские проверяют каждого человека. Здесь в 8 вечера на Лафайетт-стрит приходит машина с похлебкой. Возле машины с похлебкой собирается 100-120 человек без масок, без перчаток, чтобы получить миску похлебки. Потом эти люди разбредаются по Манхэттену", - отметил предприниматель.

По его мнению, средств защиты, которые есть в похоронных бюро, недостаточно для того, чтобы предохраняться в должной степени. Тем не менее, семьи усопших зачастую не желают этого понимать, настаивают на том, чтобы мешок с покойником раскрыли. "У нас есть предписание департамента здравоохранения, есть правила. Если у человека коронавирус, мы его в мешке так и кладем", - указал совладелец бюро ритуальных услуг.

"Мы не хотим умирать. Мы очень этого боимся", - признался Лисовецкий.