МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москву не будут украшать к 1 мая в этом году из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что, в частности, отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах.

"Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим", - отметил Бирюков.