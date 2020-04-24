В Курске COVID-19 заподозрили у более чем 70 сотрудников больницы

"В больнице скорой медицинской помощи под подозрением на инфицирование коронавирусом находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе", - говорится в сообщении.