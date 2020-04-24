В Курске COVID-19 заподозрили у более чем 70 сотрудников больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Коронавирус подозревают у более чем 90 пациентов и сотрудников больницы скорой медицинской помощи в Курске, сообщила администрация региона.
В четверг стало известно о закрытии на карантин больницы скорой медицинской помощи в Курске из-за коронавируса у сотрудников.
"В больнице скорой медицинской помощи под подозрением на инфицирование коронавирусом находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация вызвана "множественным заносом", это связано с профилем лечебного учреждения. Прием новых больных временно приостановлен.
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