Ведение беременности нельзя прерывать из-за пандемии, заявили в Минздраве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В условиях пандемии ведение беременности не должно прерываться, все обследования должны быть сделаны в срок, допустимо дистанционное проведение консультативного приема, подчеркивают в Минздраве РФ.
"Все профессиональные сообщества акушеров-гинекологов едины во мнении, что в условиях пандемии ведение беременности не должно прерываться, все необходимые обследования должны быть выполнены своевременно согласно сроку беременности", - говорится в рекомендациях ведомства.
При этом допустимо дистанционное проведение консультативного приема, в том числе с использованием телемедицины.
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