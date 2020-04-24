В Карелии продлили ограничительные меры из-за коронавируса

По данным на 24 апреля, в республике зафиксировано 42 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, два человека выздоровели.

"Глава Карелии подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля", - написала Кабатюк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Она уточнил, что до этой даты не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, а также рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа. Работа общественного транспорта будет приостановлена до 29 апреля.