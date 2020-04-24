В Карелии продлили ограничительные меры из-за коронавируса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ограничительные меры в Карелии продлены до 30 апреля, общественный транспорт не будет работать до 29 апреля, сообщила пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.
По данным на 24 апреля, в республике зафиксировано 42 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, два человека выздоровели.
"Глава Карелии подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля", - написала Кабатюк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она уточнил, что до этой даты не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, а также рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа. Работа общественного транспорта будет приостановлена до 29 апреля.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, закрыты все туристические объекты, не работает общественный транспорт, запрещена деятельность всех торговых организаций, ресторанов и баров. С 22 апреля ограничен въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей. Кроме того, в Карелии огранен въезд в четыре города с крупнейшими предприятиями региона - Кондопога, Костомукша, Питкяранта, Сегежа.
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