В Костромской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Шестнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Костромской области за минувшие сутки, общее число инфицированных выросло до 120 человек, сообщила администрация региона в пятницу.
"Случаи заболевания выявлены у 12 жителей Шарьи, большая часть из которых работает на железной дороге. Все граждане заразились после контакта с ранее заболевшими. В Костроме двое новых заболевших, которые вернулись из других регионов страны. Еще по одному жителю заболели в Нее и Нерехтском районе. В целом в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 120 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по всем диагностированным случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования.
Ранее сообщалось об 11 выздоровевших в регионе. Зарегистрированы три случая с летальным исходом.
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