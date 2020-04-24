Талибы отвергли призыв президента Афганистана к прекращению огня

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Радикальное движение " Радикальное движение " Талибан " отвергло призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прекращению огня, сообщает телеканал Tolo News.

Канал указывает, что в четверг, накануне Рамадана, афганский лидер обратился к талибам с призывом о прекращении огня, сославшись на особую обстановку в связи с распространением нового коронавируса по стране и на фоне эскалации насилия. От талибов поступил отказ.

"Когда жизни тысяч пленников подвергаются опасности из-за коронавируса и на пути к мирному процессу и полному выполнению соглашения возникают препятствия, ...просьба о прекращении огня не целесообразна и не убедительна", - подчеркнул официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин в своем заявлении в Twitter

Он добавил, что полная реализация соглашения с США приведет к "прочному миру и прекращению огня".

Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.

Ранее сообщалось со ссылкой на представителя движения "Талибан" Забихуллу Муджахида, что 17 апреля талибы освободили 20 афганских полицейских и военных, находившихся в плену. Перед этим, 12 апреля, талибы также освободили 20 пленных и передали их Международному Комитету Красного Креста в провинции Кандагар . Правительство Афганистана освободило в общей сложности 661 заключенного талиба.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.