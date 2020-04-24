Эксперт раскритиковал инициативу Украины по "Википедии"

""Википедию" редактировать может кто угодно, и хотя на ней есть местная администрация для контроля, есть и способы обойти ограничения. Конечно, если украиноязычная "Википедия" станет полем войны правок, все будет намного проще, а вот если "правочники" попытаются протолкнуть эту повестку на других языках, будет интереснее", - заявил Лифшиц,