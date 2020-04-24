Эксперт раскритиковал инициативу Украины по "Википедии"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Инициатива по запуску кампании для наполнения "Википедии" данными об Украине приведет к массовому распространению дезинформации украинскими властями, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что запускает кампанию, цель которой - привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" информацией об Украине и "противодействовать дезинформации". Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил, что реализация идеи Киева будет сопровождаться героизацией украинских националистов, в том числе тех, кто в годы Великой Отечественной войны были активными пособниками немецких нацистов и участниками массовых карательных акций.
24 апреля, 03:35В РВИО прокомментировали планы Киева править "Википедию"
""Википедию" редактировать может кто угодно, и хотя на ней есть местная администрация для контроля, есть и способы обойти ограничения. Конечно, если украиноязычная "Википедия" станет полем войны правок, все будет намного проще, а вот если "правочники" попытаются протолкнуть эту повестку на других языках, будет интереснее", - заявил Лифшиц,
"Можно предсказать, что если действительно будет выделен бюджет и штат сотрудников на подобные мероприятия, то, судя по формулировкам ("исправление неточностей", "беспристрастные факты"), ничто не будет препятствовать массовому и настойчивому распространению дезинформации украинскими властями. По сути, это будет как fake news за госсчет", - добавил эксперт.