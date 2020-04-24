В Алтайском крае рассказали о новых случаях коронавируса

БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Заболевание COVID -19 подтверждено за минувшие сутки в Алтайском крае еще у восьми жителей региона, таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 152, в числе заболевших 13 детей, сообщает оперштаб региона.
Новые случаи коронавируса выявлены в Барнауле, Рубцовске и Змеиногорске (по два), а также Горняке и Рубцовском районе (по одному).
"Число заболевших COVID -19 за минувшие сутки в Алтайском крае подтверждено еще у восьми жителей региона. Ждут подтверждения предварительного диагноза коронавирус более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе", - говорится в сообщении.
География распространения вируса в регионе выглядит так: Барнаул - 61 человек, Змеиногорский район – 37 человек, Поспелихинский район (село Николаевка – пять, село Поспелиха – два) – семь человек, Бийск, Горняк – шесть человек, Павловский район (поселок Комсомольский – два, село Шахи – один, село Павловск – два) - пять человек, Рубцовский район (село Веселоярск) – пять человек, Рубцовск, Змеиногорск – по четыре человека, Камень-на Оби – три человека, Крутихинский район (село Крутиха) – три человека, Первомайский район, Советский район по два человека, Заринск, Новоалтайск по одному человеку, Родинский район – один человек, Троицкий район, Целинный района, Яровое – по одному человеку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.