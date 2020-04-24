В Алтайском крае рассказали о новых случаях коронавируса

"Число заболевших COVID -19 за минувшие сутки в Алтайском крае подтверждено еще у восьми жителей региона. Ждут подтверждения предварительного диагноза коронавирус более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе", - говорится в сообщении.