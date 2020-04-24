Володин и Новак обсудили снижение тарифов на ЖКХ для храмов и мечетей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр энергетики РФ Александр Новак обсудили возможность снизить тарифы на газ и электричество для религиозных организаций, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты.

"На состоявшейся 22 апреля встрече депутатов Госдумы с министром энергетики Александром Новаком председатель Государственной думы Вячеслав Володин поднял вопрос платы религиозными организациями за энергоносители - газ, электричество - по тарифу, установленному для населения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о церквях, мечетях, синагогах, буддистских храмах, монастырских комплексах, в которые зачастую входят приюты. Сейчас религиозные организации платят за газ и электроэнергию по рыночным ценам, так как они не отнесены к льготной категории потребителей.

"Учитывая, что деятельность религиозных организаций осуществляется за счет пожертвований граждан, а тем более сейчас, когда они закрыты для посещения в связи с распространением коронавируса, было бы правильно рассмотреть вопрос изменения тарифа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обсуждалась возможность включения религиозных организаций в льготную группу потребителей – "население".