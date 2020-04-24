Число заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 498 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Число заболевших COVID-19 в Калужской области за сутки выросло на 61 - до 498 человек, сообщило правительство региона.

В четверг в регионе официально было 437 инфицированных.

"По данным на 24 апреля, в регионе 498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе 14 человек выздоровели, восемь скончались.

Врио губернатора региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале рассказал, что в парке "Этномир" в Боровском районе, где в общежитии выявили заболевших, в ближайшие дни откроют обсерватор.