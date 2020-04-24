Число заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 498 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Калужской области за сутки выросло на 61 - до 498 человек, сообщило правительство региона.
В четверг в регионе официально было 437 инфицированных.
"По данным на 24 апреля, в регионе 498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
На лечении находятся 476 человек. Больше всего заболевших в Калуге – 139 человек, в Боровском районе – 87 человек, в Обнинске – 70 человек, и в Малоярославецком районе – 51 человек.
С начала пандемии в регионе 14 человек выздоровели, восемь скончались.
Врио губернатора региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале рассказал, что в парке "Этномир" в Боровском районе, где в общежитии выявили заболевших, в ближайшие дни откроют обсерватор.
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