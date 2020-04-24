Более 200 тысяч москвичей ездили на авто 23 апреля без пропуска

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 200 тысяч москвичей и жителей других регионов ездили на авто 23 апреля по Москве без пропуска или привязанного номера, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"Вчера по городу передвигались 1 806 759 человек на автомобилях. 216 327 москвичей и жителей других регионов, кто вчера ездил по Москве без пропуска или привязанного номера, просим оформить все как можно скорее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 094 534 москвичей и жителей области уже привязали номер своего автомобиля к своему пропуску.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.