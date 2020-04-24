СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами во Львовской области

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы, продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству тайника.