СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами во Львовской области

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины обнаружила на территории бывшей производственной базы во Львовской области тайник с оружием и боеприпасами, сообщил в пятницу пресс-центр областного управления СБУ.
"Из тайника, оборудованного на участке бывшей производственной базы, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, гранатомет РПГ-26, шесть гранат РГД-5, одну Ф-1 и пять запалов УЗРГМ. Оружие и боеприпасы были замотаны в старые покрывала и спрятаны между кирпичными перекрытиями", - говорится на сайте СБУ.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы, продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству тайника.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.