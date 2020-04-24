Названы сроки окончания пандемии COVID-19

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса нового типа в России.
"Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым", — заявил Бутенко во время конференции, организованной сайтом "Московского комсомольца".
Специалист не исключил, что пандемия закончится до разработки вакцины от коронавируса, как это произошло в случае с теми же вирусами SARS и MERS.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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