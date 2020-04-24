Перевод пенсионеров на карты "Мир" продлили до октября

Банк России продлил сроки перевода пенсионеров надо 1 октября текущего года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется", - прокомментировала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

До 1 июля текущего года должен был завершиться перевод на карты "Мир" пенсионеров, получающих пенсии именно на банковские карты. "При этом возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не "привязаны" никакие карты, а также другими способами сохраняется. В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на карты "Мир", уже пользуются ими", - сообщает ЦБ.