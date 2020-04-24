Патриарх Кирилл рассказал о протоиерее Александре Агейкине

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования духовенству Богоявленского Елоховского собора в связи с кончиной настоятеля протоиерея Александра Агейкина, отметив, что вся жизнь этого священника "была неразрывно связана со служением Церкви Христовой".

Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.

"С большой печалью воспринял известие о кончине протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Отец Александр отошел ко Господу после стремительно развивавшегося недуга, став жертвой коварного морового поветрия, охватившего ныне нашу страну. Вся жизнь почившего была неразрывно связана со служением Церкви Христовой", - говорится в соболезновании патриарха, которое публикует в четверг сайт РПЦ.

Предстоятель Русской церкви напомнил, что Агейкин долгое время нес ответственное диаконское послушание в храме Христа Спасителя, и, "обладая прекрасным и хорошо поставленным голосом", он "умел создавать совершенно особую молитвенную атмосферу на богослужениях". "Последние годы почивший совершал настоятельские труды в Богоявленском соборе в Елохове, заботился о полнокровном развитии приходской жизни в этом одном из центральных храмов Первопрестольного града", - отметил патриарх.

По его словам, многие священнослужители отзываются об отце Александре как об удивительно чутком и добром человеке, стремившемся поддержать всякого, кто обращался к нему за помощью и утешением.

"Со своей стороны, хотел бы засвидетельствовать искреннюю и горячую готовность отца Александра быть полезным Церкви, с усердием и полной отдачей сил служить Богу и людям на всяком месте трудов", - говорится в патриаршем послании.