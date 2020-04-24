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Религия и мировоззрение
2020-04-24T10:40
https://ria.ru/20200424/1570502623.html
Патриарх Кирилл рассказал о протоиерее Александре Агейкине
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570360346_0:67:1024:643_1036x0_80_0_0_22bd1372d6b3de181f9a340c7873659b.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал о протоиерее Александре Агейкине

10:40 24.04.2020
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© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей ФарковецНастоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей Фарковец
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования духовенству Богоявленского Елоховского собора в связи с кончиной настоятеля протоиерея Александра Агейкина, отметив, что вся жизнь этого священника "была неразрывно связана со служением Церкви Христовой".
Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.
"С большой печалью воспринял известие о кончине протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Отец Александр отошел ко Господу после стремительно развивавшегося недуга, став жертвой коварного морового поветрия, охватившего ныне нашу страну. Вся жизнь почившего была неразрывно связана со служением Церкви Христовой", - говорится в соболезновании патриарха, которое публикует в четверг сайт РПЦ.
Предстоятель Русской церкви напомнил, что Агейкин долгое время нес ответственное диаконское послушание в храме Христа Спасителя, и, "обладая прекрасным и хорошо поставленным голосом", он "умел создавать совершенно особую молитвенную атмосферу на богослужениях". "Последние годы почивший совершал настоятельские труды в Богоявленском соборе в Елохове, заботился о полнокровном развитии приходской жизни в этом одном из центральных храмов Первопрестольного града", - отметил патриарх.
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
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По его словам, многие священнослужители отзываются об отце Александре как об удивительно чутком и добром человеке, стремившемся поддержать всякого, кто обращался к нему за помощью и утешением.
"Со своей стороны, хотел бы засвидетельствовать искреннюю и горячую готовность отца Александра быть полезным Церкви, с усердием и полной отдачей сил служить Богу и людям на всяком месте трудов", - говорится в патриаршем послании.
Александр Агейкин был рукоположен в сан диакона в 1996 году. В 2000-2013 годах служил в храме Христа Спасителя, будучи уже протодьяконом. В 2012 году стал священником, а в следующем году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове. В 2016 году был назначен председателем Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, а в 2017 году - заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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