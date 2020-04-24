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2020-04-24T10:41
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В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с пожарами
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РИА Новости

В Новосибирской области стабилизировалась ситуация с пожарами

10:41 24.04.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПепелище на месте дачного дома в Новосибирской области
Пепелище на месте дачного дома в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пепелище на месте дачного дома в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Пожарным и спасателям удалось стабилизировать ситуацию с пожарами в Новосибирской области, за прошедшие сутки сгорели 72 строения в садовых обществах, фельдшерско-акушерский пункт и три жилых дома, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.
"Пожарно-спасательным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию с природными и техногенными пожарами в Новосибирской области. Усиленная группировка всех структур единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций позволила минимизировать последствия и избежать гибели людей", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС отметили, что в настоящий момент все очаги возгораний, произошедшие в области 23 апреля, ликвидированы. Работы по проливке будут продолжаться до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания.
"По предварительной информации, в результате сложной пожарной ситуации за 23 апреля вследствие перехода пала уничтожены фельдшерско-акушерский пункт и два жилых дома в населенном пункте Комаровка Кыштовского района, один жилой дом в поселке Красный Яр Тогучинского района и 72 строения в садовых обществах Новосибирской области", - сообщили в управлении.
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В минувший четверг жаркая погода без осадков и шквалистый ветер местами до 23 метров в секунду способствовал быстрому распространению пожаров, вызванных, в том числе, палами травы и неосторожным обращением с огнем.
Для стабилизации обстановки в регионе задействована общая группировка в количестве 1559 человек и 342 единиц техники. Для ликвидации крупного возгорания в Мошковском районе использовались два пожарных поезда. Помощь с воздуха на границе Новосибирского, Коченевского и Колыванского районов оказывали два вертолета Росгвардии.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новосибирская областьПроисшествия
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