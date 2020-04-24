Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса

Мазина с 17 января является фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году 18 аппаратов УЗИ ненадлежащего качества с причинением ущерба на 53 миллиона рублей. Ее защита заявила, что она вину не признает. Суд 30 января отказал следствию в отстранении Мазиной от должности, но сама она с того же дня ушла в отпуск, из которого вернулась 18 марта и в тот же день приняла участие в заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области.