Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса

САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
"Министром здравоохранения области назначен Олег Костин", - сказала собеседница агентства.
С какой формулировкой покинула пост главы минздрава его предшественница Мазина, Попова не уточнила.
По данным областного минздрава, Костин с 1 апреля был главврачом перинатального центра в Саратове, который с момента его прихода перепрофилировали под госпиталь для больных COVID-19, а до этого он возглавлял саратовскую горбольницу №9.
Мазина с 17 января является фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году 18 аппаратов УЗИ ненадлежащего качества с причинением ущерба на 53 миллиона рублей. Ее защита заявила, что она вину не признает. Суд 30 января отказал следствию в отстранении Мазиной от должности, но сама она с того же дня ушла в отпуск, из которого вернулась 18 марта и в тот же день приняла участие в заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 245 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 за последние сутки. Четыре человека с COVID-19 скончались, 30 человек выздоровели. Среди пациентов в Саратовской области 12 детей от одного года до 16 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.