В Мурманской области умер четвертый пациент с COVID-19

МУРМАНСК, 24 апр - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом 62-летний мужчина из Апатитов скончался в больнице в Заразившийся коронавирусом 62-летний мужчина из Апатитов скончался в больнице в Мурманской области , сообщил оперштаб региона.

"В Мурманске скончался 62-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус". 8 апреля почувствовал недомогание, через пять дней, 13 апреля, после ухудшения самочувствия вызвал скорую помощь, от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался", - пояснили в штабе.

Сообщается, что вечером 15 апреля был подтвержден положительный результат на COVID-19, после чего мужчину доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ в отделение реанимации. С момента госпитализации он находился на искусственной вентиляции легких.

Опрос Как вы относитесь к ужесточению правил карантина? 63.5 % Только это поможет остановить эпидемию 36.5 % Не вижу смысла Проголосовать

"После подготовки к транспортировке был доставлен санавиацией в реанимацию МОКБ. Мужчина страдал сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - добавили в штабе.

Всего в Мурманской области на утро пятницы зафиксировано 663 случая заражения коронавирусной инфекцией, почти 500 из них - в вахтовом поселке в Белокаменке, 100 - в Кировско-Апатитском районе.