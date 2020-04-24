В Воронежской области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 24 апр – РИА Новости. Число жителей Воронежской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 261 до 291, среди новых пациентов есть не покидавший региона шестилетний ребенок, сообщило облправительство.
"В пятницу, 24 апреля, официально подтверждено заражение 30 человек в регионе. Шестеро из них прибыли из Москвы и Московской области. Также среди новых заражённых есть 6-летний мальчик, который не покидал пределов региона", - говорится в сообщении.
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Таки образом, в Воронежской области у 291 человека подтвержден коронавирус, 63 пациента проходят лечение на дому. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 38 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.