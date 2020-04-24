СК завел дело из-за смерти матери с ребенком при поджоге дома в Крыму

Сообщение о возгорании частного дома по улице Восточная поселка Раздольное в Крыму поступило в экстренные службы в 4 утра в пятницу. При тушении пожара обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей госпитализирован с ожогами в состоянии комы.

"Установлено, что накануне у женщины и проживающим с ее семьей братом произошел конфликт на почве вопроса домовладения, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Его тело обнаружено сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома с признаками суицида. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом (п. "а", "в", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.